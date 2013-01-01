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Санджей и Крейг. Майки долой | Стыдобыня

Санджей и Крейг. Майки долой | Стыдобыня (мультфильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Санджей и Крейг. Майки долой | Стыдобыня
Мультфильмы22 мин6+

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Сюжет

Главный герой — мальчик по имени Санджей. По натуре он весeлый, дружелюбный и доброжелательный, но рядом с ним нет настоящего друга, который смог бы разделять с ним моменты радости и веселья. Однажды, летним солнечным днeм он отправился в зоомагазин и взгляд его упал на большого зелeного змея, который находился за стеклом…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Мультфильмы

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Санджей и Крейг. Майки долой | Стыдобыня»

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