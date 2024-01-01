Фильм Самый ценный груз
2024, La plus précieuse des marchandises
Мультфильм, Драма18+
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О фильме
Во время сбора хвороста жена лесника находит в сугробе младенца — маленькую девочку выбросили из окна «поезда смерти», идущего в Аушвиц. Женщина решает спасти дитя, но суровый муж категорически против. Он позволяет оставить ребенка ненадолго, но чем больше проходит времени, тем сильнее привязывается к нему. Между тем, жители деревни узнают о необъяснимом появлении дочери в семье лесника и, уверенные, что ребенок навлечет на них беду, ставят ультиматум избавиться от него.
Самый ценный груз покупка билетов в кино онлайн
СтранаФранция, Бельгия
ЖанрМультфильм, Драма
КачествоFull HD
Рейтинг
- Режиссёр
Мишель
Хазанавичус
- ДБАктриса
Доминик
Блан
- ГГАктёр
Грегори
Гадебуа
- АКАктёр
Адам
Караж
- МХАктёр
Матей
Хофманн
- АМАктёр
Антонин
Морель
- ЛБАктёр
Лоран
Бато
- ОИАктёр
Олег
Имберти
- Актёр
Дени
Подалидес
- СХАктёр
Серж
Хазанавичус
- Сценарист
Мишель
Хазанавичус
- ЖГСценарист
Жан-Клод
Грумберг
- РГПродюсер
Робер
Гедигян
- Продюсер
Мишель
Хазанавичус
- РСПродюсер
Риад
Саттуф
- Монтажёр
Мишель
Хазанавичус
- АДКомпозитор
Александр
Деспла