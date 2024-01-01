Самый ценный груз
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Самый ценный груз

Фильм Самый ценный груз

2024, La plus précieuse des marchandises
Мультфильм, Драма18+
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О фильме

Во время сбора хвороста жена лесника находит в сугробе младенца — маленькую девочку выбросили из окна «поезда смерти», идущего в Аушвиц. Женщина решает спасти дитя, но суровый муж категорически против. Он позволяет оставить ребенка ненадолго, но чем больше проходит времени, тем сильнее привязывается к нему. Между тем, жители деревни узнают о необъяснимом появлении дочери в семье лесника и, уверенные, что ребенок навлечет на них беду, ставят ультиматум избавиться от него.

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Страна
Франция, Бельгия
Жанр
Мультфильм, Драма
Качество
Full HD

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Актёры и съёмочная группа фильма «Самый ценный груз»