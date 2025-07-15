Самурай: Путь воина (фильм, 1954) смотреть онлайн
1954, Miyamoto Musashi
Боевик, Драма12+
Контент станет доступным 15.07.2025
О фильме
Примкнув к великой армии, Миямото получает боевое крещение в великой битве при Сэкигахаре, но вскоре вновь становится непредсказуемым одиночкой, чей буйный нрав вселяет страх в каждого встречного. Лишь мудрому буддийскому монаху удается превратить жестокого ронина Мусаси в отважного самурая на службе у сил добра. Отныне никто не сравнится с ним в боевой доблести и чистоте духа.
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СтранаЯпония
ЖанрИсторический, Боевик, Драма, Мелодрама
Рейтинг
- ХИРежиссёр
Хироси
Инагаки
- ТМАктёр
Тосиро
Мифунэ
- РМАктёр
Рэнтаро
Микуни
- КОАктёр
Куроэмон
Оноэ
- КЯАктриса
Каору
Ятигуса
- МОАктриса
Марико
Окада
- ММАктриса
Мицуко
Мито
- ЭМАктриса
Эико
Миёси
- АХАктёр
Акихико
Хирата
- КААктёр
Кусуо
Абэ
- ЭОАктёр
Эитаро
Одзава
- АТАктёр
Акира
Тани
- СОАктёр
Сэйдзиро
Онда
- ФМАктёр
Фуминдо
Мацуо
- МОАктёр
Масанобу
Окубо
- ТКАктёр
Такудзо
Кумагаи
- ХХСценарист
Хидэдзи
Ходзё
- ХИСценарист
Хироси
Инагаки
- ЭЁСценарист
Эидзи
Ёсикава
- ИДКомпозитор
Икума
Дан