Самурай: Путь воина (фильм, 1954) смотреть онлайн

Примкнув к великой армии, Миямото получает боевое крещение в великой битве при Сэкигахаре, но вскоре вновь становится непредсказуемым одиночкой, чей буйный нрав вселяет страх в каждого встречного. Лишь мудрому буддийскому монаху удается превратить жестокого ронина Мусаси в отважного самурая на службе у сил добра. Отныне никто не сравнится с ним в боевой доблести и чистоте духа.



Самурай: Путь воина смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.