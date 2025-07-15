Самурай: Путь воина
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Самурай: Путь воина

Самурай: Путь воина (фильм, 1954) смотреть онлайн

1954, Miyamoto Musashi
Боевик, Драма12+

Контент станет доступным 15.07.2025

О фильме

Примкнув к великой армии, Миямото получает боевое крещение в великой битве при Сэкигахаре, но вскоре вновь становится непредсказуемым одиночкой, чей буйный нрав вселяет страх в каждого встречного. Лишь мудрому буддийскому монаху удается превратить жестокого ронина Мусаси в отважного самурая на службе у сил добра. Отныне никто не сравнится с ним в боевой доблести и чистоте духа.

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Страна
Япония
Жанр
Исторический, Боевик, Драма, Мелодрама

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Самурай: Путь воина»