Wink
Мицуко Мито
Мицуко Мито

Мицуко Мито

Mitsuko Mito

Карьера
Актриса
Дата рождения
23 марта 1919 г. (62 года)
Дата смерти
5 апреля 1981 г.

Фильмография

Актриса