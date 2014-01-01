Сама жизнь
Wink
Фильмы
Сама жизнь
8.92014, 5 Flights Up
Драмы, Комедии88 мин18+

Сама жизнь (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Лента повествует о давно женатых супругах из Нью-Йорка, которые решают навсегда покинуть свою любимую квартиру, где прошли лучшие годы их совместной жизни. В результате они испытывают эмоциональный стресс и проходят через множество различных коллизий, связанных с продажей квартиры.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb