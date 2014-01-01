Сама жизнь (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Лента повествует о давно женатых супругах из Нью-Йорка, которые решают навсегда покинуть свою любимую квартиру, где прошли лучшие годы их совместной жизни. В результате они испытывают эмоциональный стресс �и проходят через множество различных коллизий, связанных с продажей квартиры.
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb
- РЛРежиссёр
Ричард
Лонкрэйн
- Актриса
Дайан
Китон
- Актёр
Морган
Фриман
- СНАктриса
Синтия
Никсон
- КПАктриса
Кэрри
Престон
- КвАктриса
Клер
ван дер Бом
- КДАктёр
Кори
Джексон
- Актёр
Майкл
Кристофер
- ДЦАктриса
Дайан
Цисла
- МКАктриса
Мэдди
Кормэн
- ЧПСценарист
Чарли
Питерс
- ТМПродюсер
Трэйси
Мерсер
- ЧППродюсер
Чарли
Питерс
- СХПродюсер
Сэм
Хоффман
- ДНКомпозитор
Дэвид
Ньюман