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Садко

Садко (фильм, 1952) смотреть онлайн

1952, Садко
Фэнтези, Приключения84 мин6+

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О фильме

После долгих странствий по свету Садко — гусляр и купец — возвращается домой, в Великий Новгород. Может быть, здесь он найдет свое счастье?! Фильм снят по мотивам онежских былин.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
5.3 IMDb