Садко (фильм, 1952) смотреть онлайн
1952, Садко
Фэнтези, Приключения84 мин6+
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О фильме
После долгих странствий по свету Садко — гусляр и купец — возвращается домой, в Великий Новгород. Может быть, здесь он найдет свое счастье?! Фильм снят по мотивам онежских былин.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
5.3 IMDb
- АПРежиссёр
Александр
Птушко
- ССАктёр
Сергей
Столяров
- Актриса
Алла
Ларионова
- НМАктриса
Нинель
Мышкова
- БСАктёр
Б.
Суровцев
- МТАктёр
Михаил
Трояновский
- НМАктёр
Надир
Малишевский
- НКАктёр
Николай
Крючков
- ИПАктёр
Иван
Переверзев
- ЮЛАктёр
Юрий
Леонидов
- ЛФАктёр
Лев
Фенин
- НРСценарист
Николай
Римский-Корсаков
- МГПродюсер
Макс
Гершенгорин
- НРКомпозитор
Николай
Римский-Корсаков