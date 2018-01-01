Wink
Детям
Садко Богатый
Актёры и съёмочная группа фильма «Садко Богатый»

Актёры и съёмочная группа фильма «Садко Богатый»

Режиссёры

Вадим Курчевский

Вадим Курчевский

Режиссёр

Актёры

Лев Дуров

Лев Дуров

Актёрозвучка
Анна Диденко

Анна Диденко

Актрисаозвучка

Сценаристы

Алексей Симуков

Алексей Симуков

Сценарист

Продюсеры

Натан Битман

Натан Битман

Продюсер

Монтажёры

Надежда Трещёва

Надежда Трещёва

Монтажёр

Операторы

Ян Топпер

Ян Топпер

Оператор
Теодор Бунимович

Теодор Бунимович

Оператор

Композиторы

Николай Каретников

Николай Каретников

Композитор