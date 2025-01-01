Рыжая Соня
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Рыжая Соня

Фильм Рыжая Соня

2025, Red Sonja
Фэнтези, Боевик18+
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О фильме

Соня—воин, последний представитель своего народа ихранительница магии вволшебном лесу. Император Дрейган покоряет мирс помощью науки исовременных технологий. Еговойска берут Соню вплен иотправляют наарену—теперь онагладиатор, участница самых зрелищных ижестоких боёв. Чтобы обрести свободу, ейпредстоит пройти множество поединков исуровые испытания.

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Страна
США
Жанр
Боевик, Фэнтези
Качество
Full HD

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