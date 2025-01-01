Фильм Рыжая Соня

О фильме
Соня—воин, последний представитель своего народа ихранительница магии вволшебном лесу. Император Дрейган покоряет мирс помощью науки исовременных технологий. Еговойска берут Соню вплен иотправляют наарену—теперь онагладиатор, участница самых зрелищных ижестоких боёв. Чтобы обрести свободу, ейпредстоит пройти множество поединков исуровые испытания.
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Рейтинг
- МДРежиссёр
М.
Дж. Бассетт
- Актёр
Роберт
Шиэн
- КДАктриса
Катрина
Дерден
- Актриса
Вероника
Феррес
- МФАктёр
Мартин
Форд
- ТИАктёр
Тревор
Ив
- МААктриса
Матильда
Анна Ингрид Лутс
- РМАктриса
Рона
Митра
- МБАктёр
Майкл
Биспинг
- УДАктриса
Уоллис
Дэй
- РТСценарист
Рой
Томас
- ДГПродюсер
Джеффри
Гринштейн
- Продюсер
Марк
Кантон
- КУХудожник
Клинт
Уоллес
- ЭМХудожница
Элисон
МакКош
- ДСМонтажёр
Джеффри
Стайнкамп
- СБКомпозитор
Соня
Белоусова