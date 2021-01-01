Русский балет
Wink
Фильмы
Русский балет
8.72021, Русский балет
Документальные52 мин0+

Русский балет (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Фильм посвящен истории балета в России. Это своеобразное исследование, рассказывающее об истоках и разных этапах развития классического танца. Создатели попытались показать хореографов, танцовщиков и композиторов, сделавших балет одним из культурных символов России, подобрать яркие эпизоды истории балета, рассказать о выдающихся представителях русской балетной школы, повлиявших на пути развития мирового балета.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

Рейтинг

7.7 КиноПоиск