Русский балет (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Фильм посвящен истории балета в России. Это своеобразное исследование, рассказывающее об истоках и разных этапах развития классического танца. Создатели попытались показать хореографов, танцовщиков и �композиторов, сделавших балет одним из культурных символов России, подобрать яркие эпизоды истории балета, рассказать о выдающихся представителях русской балетной школы, повлиявших на пути развития мирового балета.



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