Русские грузины. Фильм второй (фильм, 2022) смотреть онлайн

Фильм рассказывает об оформлении Сталиным русского патриотического подъема в Отечественную войну. Несоветская риторика, награды в честь дореволюционных полководцев, будто царские погоны, замена гимна, восстановление патриаршества, георгиевская ленточка на медали «За победу над Германией». А после войны — сталинский русский стиль, образцом которого стали высотные здания, подарок вождя на 800-летие Москвы.

