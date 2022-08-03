Русские грузины. Фильм второй (фильм, 2022) смотреть онлайн
8.22022, Русские грузины. Фильм второй
Документальный, Исторический97 мин18+
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О фильме
Фильм рассказывает об оформлении Сталиным русского патриотического подъема в Отечественную войну. Несоветская риторика, награды в честь дореволюционных полководцев, будто царские погоны, замена гимна, восстановление патриаршества, георгиевская ленточка на медали «За победу над Германией». А после войны — сталинский русский стиль, образцом которого стали высотные здания, подарок вождя на 800-летие Москвы.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Документальный
КачествоFull HD
Время97 мин / 01:37
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