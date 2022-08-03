Русские грузины. Фильм второй
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Русские грузины. Фильм второй

Русские грузины. Фильм второй (фильм, 2022) смотреть онлайн

8.22022, Русские грузины. Фильм второй
Документальный, Исторический97 мин18+

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О фильме

Фильм рассказывает об оформлении Сталиным русского патриотического подъема в Отечественную войну. Несоветская риторика, награды в честь дореволюционных полководцев, будто царские погоны, замена гимна, восстановление патриаршества, георгиевская ленточка на медали «За победу над Германией». А после войны — сталинский русский стиль, образцом которого стали высотные здания, подарок вождя на 800-летие Москвы.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Документальный
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

7.9 КиноПоиск