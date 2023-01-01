Русалочка (мультфильм, 1989) смотреть онлайн
Сюжет
Оскароносный мюзикл с вольной интерпретацией истории Ханса Кристиана Андерсена. Мультфильм «Русалочка» от Дисней можно смотреть на Wink.
Ариэль — дочь морского царя Тритона, одна из многих рус�алок, населяющих подводное царство. У нее есть все, чего только может пожелать юная морская принцесса, но она хочет большего: ее тянет прочь из водных глубин к поверхности — туда, где она однажды увидела прекрасного принца Эрика. Ради его любви Ариэль готова пожертвовать всем, даже своим чудным голосом, способным зачаровать любого смертного. Ей придется пойти наперекор отцу и сестрам, заключить сделку с ведьмой и влюбить в себя принца до заката.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыСемейные, Мюзикл, Мультфильмы, Фэнтези
Рейтинг
- РКРежиссёр
Рон
Клементс
- ДМРежиссёр
Джон
Маскер
- ДБАктриса
Джоди
Бенсон
- ПКАктриса
Пэт
Кэрролл
- РОАктёр
Рене
Обержонуа
- КДАктёр
Кристофер
Дэниэл Барнс
- ПЭАктриса
Пэдди
Эдвардс
- БХАктёр
Бадди
Хэкетт
- ДМАктёр
Джейсон
Марин
- КМАктёр
Кеннет
Марс
- ЭМАктриса
Эди
Макклёрг
- УРАктёр
Уилл
Райан
- ДМСценарист
Джон
Маскер
- РКСценарист
Рон
Клементс
- ХКСценарист
Ханс
Кристиан Андерсен
- �ХЭСценарист
Ховард
Эшман
- ХЭПродюсер
Ховард
Эшман
- ДМПродюсер
Джон
Маскер
- МДПродюсер
Морин
Донли
- АМАктриса дубляжа
Анастасия
Минцковская
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- МПХудожник
Майкл
Перраса мл.
- ДТХудожник
Дональд
Таунз
- АМКомпозитор
Алан
Менкен