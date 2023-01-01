Русалочка (мультфильм, 1989) смотреть онлайн

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Оскароносный мюзикл с вольной интерпретацией истории Ханса Кристиана Андерсена. Мультфильм «Русалочка» от Дисней можно смотреть на Wink.



Ариэль — дочь морского царя Тритона, одна из многих рус�алок, населяющих подводное царство. У нее есть все, чего только может пожелать юная морская принцесса, но она хочет большего: ее тянет прочь из водных глубин к поверхности — туда, где она однажды увидела прекрасного принца Эрика. Ради его любви Ариэль готова пожертвовать всем, даже своим чудным голосом, способным зачаровать любого смертного. Ей придется пойти наперекор отцу и сестрам, заключить сделку с ведьмой и влюбить в себя принца до заката.



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