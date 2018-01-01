Wink
Детям
Русалочка 2: Возвращение в море
Актёры и съёмочная группа фильма «Русалочка 2: Возвращение в море»

Режиссёры

Джим Каммеруд

Jim Kammerud
Режиссёр

Актёры

Джоди Бенсон

Jodi Benson
АктрисаAriel
Сэмюэл Э. Райт

Samuel E. Wright
АктёрSebastian
Тара Стронг

Tara Strong
АктрисаMelody
Пэт Кэрролл

Pat Carroll
АктрисаMorgana
Бадди Хэкетт

Buddy Hackett
АктёрScuttle
Кеннет Марс

Kenneth Mars
АктёрKing Triton
Макс Казелла

Max Casella
АктёрTip
Стефен Ферст

Stephen Furst
АктёрDash
Роб Полсен

Rob Paulsen
АктёрPrince Eric
Клэнси Браун

Clancy Brown
АктёрUndertow

Сценаристы

Элизабет Андерсон

Elizabeth Anderson
Сценарист
Темпл Мэтьюз

Temple Mathews
Сценарист
Эдди Гузелиан

Eddie Guzelian
Сценарист

Актёры дубляжа

Екатерина Фролова

Актриса дубляжа
Станислав Концевич

Актёр дубляжа
Ирина Обрезкова

Актриса дубляжа
Наталья Бурмистрова

Актриса дубляжа
Андрей Тенетко

Актёр дубляжа

Художники

Фред Клайн

Fred Cline
Художник

Композиторы

Дэнни Труб

Danny Troob
Композитор