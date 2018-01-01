WinkДетямРусалочка 2: Возвращение в мореАктёры и съёмочная группа фильма «Русалочка 2: Возвращение в море»
Актёры и съёмочная группа фильма «Русалочка 2: Возвращение в море»
Режиссёры
Актёры
АктрисаAriel
Джоди БенсонJodi Benson
АктёрSebastian
Сэмюэл Э. РайтSamuel E. Wright
АктрисаMelody
Тара СтронгTara Strong
АктрисаMorgana
Пэт КэрроллPat Carroll
АктёрScuttle
Бадди ХэкеттBuddy Hackett
АктёрKing Triton
Кеннет МарсKenneth Mars
АктёрTip
Макс КазеллаMax Casella
АктёрDash
Стефен ФерстStephen Furst
АктёрPrince Eric
Роб ПолсенRob Paulsen
АктёрUndertow