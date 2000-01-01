Русалочка 2: Возвращение в море
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Русалочка 2: Возвращение в море

Русалочка 2: Возвращение в море (мультфильм, 2000) смотреть онлайн

2000, The Little Mermaid II: Return to the Sea
Мультфильмы72 мин0+

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Сюжет

Главная героиня новой ленты Мелоди — дочь русалочки Ариэль и принца Эрика. Как ни пытались родители уберечь дочь от неприятностей, которые таит в себе море и его обитатели, у них ничего не вышло.

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Информация

Страна
США, Канада
Качество
SD
Жанры
Мультфильмы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Русалочка 2: Возвращение в море»

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