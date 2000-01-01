Русалочка 2: Возвращение в море (мультфильм, 2000) смотреть онлайн

Сюжет

Главная героиня новой ленты Мелоди — дочь русалочки Ариэль и принца Эрика. Как ни пытались родители уберечь дочь от неприятностей, которые таит в себе море и его обитатели, у них ничего не вышло.





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