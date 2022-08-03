Русалочка 2: Возвращение в море (фильм, 2000) смотреть онлайн
2000, The Little Mermaid II: Return to the Sea
Мультфильм72 мин0+
О фильме
Главная героиня новой ленты Мелоди — дочь русалочки Ариэль и принца Эрика. Как ни пытались родители уберечь дочь от неприятностей, которые таит в себе море и его обитатели, у них ничего не вышло.
СтранаСША, Канада
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время72 мин / 01:12
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ДКРежиссёр
Джим
Каммеруд
- ДБАктриса
Джоди
Бенсон
- СЭАктёр
Сэмюэл
Э. Райт
- Актриса
Тара
Стронг
- ПКАктриса
Пэт
Кэрролл
- БХАктёр
Бадди
Хэкетт
- КМАктёр
Кеннет
Марс
- Актёр
Макс
Казелла
- СФАктёр
Стефен
Ферст
- РПАктёр
Роб
Полсен
- Актёр
Клэнси
Браун
- ЭАСценарист
Элизабет
Андерсон
- ТМСценарист
Темпл
Мэтьюз
- ЭГСценарист
Эдди
Гузелиан
- ЕФАктриса дубляжа
Екатерина
Фролова
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- НБАктриса дубляжа
Наталья
Бурмистрова
- АТАктёр дубляжа
Андрей
Тенетко
- ФКХудожник
Фред
Клайн
- ДТКомпозитор
Дэнни
Труб