Русалочка 2: Возвращение в море (фильм, 2000) смотреть онлайн

2000, The Little Mermaid II: Return to the Sea
Мультфильм72 мин0+

О фильме

Главная героиня новой ленты Мелоди — дочь русалочки Ариэль и принца Эрика. Как ни пытались родители уберечь дочь от неприятностей, которые таит в себе море и его обитатели, у них ничего не вышло.

Страна
США, Канада
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.5 IMDb

