Русалка
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Русалка

Русалка (фильм, 2014) смотреть онлайн

6.32014, Killer Mermaid
Ужасы, Триллер94 мин18+

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О фильме

Две американки приезжают к своему однокурснику из колледжа на отдых в Черногорию. Впереди ждет весёлый отдых и беззаботная неделя, как говорится - солнце, море, пляж. Но однажды, проплывая мимо загадочного острова-крепости Мамула, они решают заглянуть туда. Но у Мамулы свои страшные секреты. Остров не совсем необитаем. И встреча с его обитателями несёт неминуемую смерть, ведь их голоса поют для тебя страшную и прекрасную песню ужаса и зовут прямо в ад...

Страна
Сербия, Польша
Жанр
Ужасы, Драма, Фэнтези, Триллер
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Русалка»