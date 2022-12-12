Русалка (фильм, 2014) смотреть онлайн

Две американки приезжают к своему однокурснику из колледжа на отдых в Черногорию. Впереди ждет весёлый отдых и беззаботная неделя, как говорится - солнце, море, пляж. Но однажды, проплывая мимо загадочного острова-крепости Мамула, они решают заглянуть туда. Но у Мамулы свои страшные секреты. Остров не совсем необитаем. И встреча с его обитателями несёт неминуемую смерть, ведь их голоса поют для тебя страшную и прекрасную песню ужаса и зовут прямо в ад...

