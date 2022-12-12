Русалка (фильм, 2014) смотреть онлайн
6.32014, Killer Mermaid
Ужасы, Триллер94 мин18+
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О фильме
Две американки приезжают к своему однокурснику из колледжа на отдых в Черногорию. Впереди ждет весёлый отдых и беззаботная неделя, как говорится - солнце, море, пляж. Но однажды, проплывая мимо загадочного острова-крепости Мамула, они решают заглянуть туда. Но у Мамулы свои страшные секреты. Остров не совсем необитаем. И встреча с его обитателями несёт неминуемую смерть, ведь их голоса поют для тебя страшную и прекрасную песню ужаса и зовут прямо в ад...
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
4.1 IMDb
- МТРежиссёр
Милан
Тодорович
- ККАктриса
Кристина
Клебе
- ДМАктёр
Драган
Мичанович
- НБАктриса
Наталия
Берн
- ССАктёр
Слободан
Стефанович
- СРАктриса
София
Раевич
- ЗКАктриса
Зорана
Костик Обрадович
- МКАктёр
Миодраг
Крстович
- Актёр
Франко
Неро
- ЕРАктриса
Елена
Ракочевич
- БКСценарист
Барри
Китинг
- МКСценарист
Милан
Конжевич
- МБСценарист
Марко
Бацкович
- МЙПродюсер
Марко
Йокич
- СЙПродюсер
Слободан
Йокич
- ЛГАктриса дубляжа
Лариса
Гретчина
- АИАктёр дубляжа
Александр
Иванков
- АЗАктриса дубляжа
Анастасия
Захарова
- ВКАктёр дубляжа
Владимир
Каналош
- МПАктриса дубляжа
Марианна
Покровская
- ЕДХудожница
Елена
Джорджевич
- НЙКомпозитор
Никола
Йеремич