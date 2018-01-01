Wink
Рождество
Актёры и съёмочная группа фильма «Рождество»

Актёры и съёмочная группа фильма «Рождество»

Режиссёры

Дон Ласк

Don Lusk
Режиссёр
Рэй Паттерсон

Ray Patterson
Режиссёр

Актёры

Скотт Граймз

Scott Grimes
АктёрYasha
Хелен Хант

Helen Hunt
АктрисаMary
Ричард Эрдман

Richard Erdman
Актёр
Дэвид Экройд

David Ackroyd
АктёрAngel of the Lord
Ричард Либертини

Richard Libertini
Актёр

Сценаристы

Харви Баллок

Harvey Bullock
Сценарист
Дэннис Маркс

Dennis Marks
Сценарист
Брюс Д. Джонсон

Bruce D. Johnson
Сценарист

Продюсеры

Уильям Ханна

William Hanna
Продюсер
Джозеф Барбера

Joseph Barbera
Продюсер

Монтажёры

Джил Айверсон

Gil Iverson
Монтажёр

Композиторы

Хойт С. Куртин

Hoyt S. Curtin
Композитор