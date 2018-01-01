Wink
Фильмы
Рождество в Вашингтоне
Актёры и съёмочная группа фильма «Рождество в Вашингтоне»

Актёры и съёмочная группа фильма «Рождество в Вашингтоне»

Режиссёры

Адриан Лэнгли

Адриан Лэнгли

Adrian Langley
Режиссёр

Актёры

Натали Лисинска

Натали Лисинска

Natalie Lisinska
АктрисаEmily
Дэймон Рунян

Дэймон Рунян

Damon Runyan
АктёрMagnus
Кэтлин Лэски

Кэтлин Лэски

Kathleen Laskey
АктрисаAmanda
Тесса Козма

Тесса Козма

Tessa Kozma
АктрисаLily
Джилл Фраппье

Джилл Фраппье

Jill Frappier
АктрисаQueen Therese
Джон Клилэнд

Джон Клилэнд

John Cleland
АктёрBig Dan
Алекс Гарроч

Алекс Гарроч

Alex Harrouch
АктёрKarl
Штеффи ДиДоменикантонио

Штеффи ДиДоменикантонио

Steffi DiDomenicantonio
АктрисаVera
Ннека Эллиот

Ннека Эллиот

Nneka Elliott
АктрисаEditor in Chief

Сценаристы

Дженнифер Эдвардс

Дженнифер Эдвардс

Jennifer Edwards
Сценарист
Шеннон Латимер

Шеннон Латимер

Shannon Latimer
Сценарист

Продюсеры

Джордана Ааронс

Джордана Ааронс

Jordana Aarons
Продюсер
Том Берри

Том Берри

Tom Berry
Продюсер
Лоуренс Браун

Лоуренс Браун

Laurence Braun
Продюсер

Художники

Катарина Кека

Катарина Кека

Katarina Keca
Художница

Монтажёры

Дэвид Б. Томпсон

Дэвид Б. Томпсон

David B. Thompson
Монтажёр

Операторы

Райан Найт

Райан Найт

Ryan Knight
Оператор