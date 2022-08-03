Рождество в Вашингтоне (фильм, 2021) смотреть онлайн
8.12021, Christmas in Washington
Мелодрама85 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Эмили отвечает за дизайн рождественских декораций посольства в Вашингтоне. Предыдущий посол превысил бюджет на благотворительный бал, и его преемник Магнус не намерен повторять эту ошибку. Проект Эмили ему не нравится – он хочет сделать рождественские декорации не такими броскими. Но она так просто не сдастся – им двоим еще предстоит найти компромисс, а со временем, возможно, и поменять отношение друг к другу.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb
- АЛРежиссёр
Адриан
Лэнгли
- НЛАктриса
Натали
Лисинска
- ДРАктёр
Дэймон
Рунян
- КЛАктриса
Кэтлин
Лэски
- ТКАктриса
Тесса
Козма
- ДФАктриса
Джилл
Фраппье
- ДКАктёр
Джон
Клилэнд
- АГАктёр
Алекс
Гарроч
- ШДАктриса
Штеффи
ДиДоменикантонио
- НЭАктриса
Ннека
Эллиот
- ДЭСценарист
Дженнифер
Эдвардс
- ШЛСценарист
Шеннон
Латимер
- ДАПродюсер
Джордана
Ааронс
- ТБПродюсер
Том
Берри
- ЛБПродюсер
Лоуренс
Браун
- ККХудожница
Катарина
Кека
- ДБМонтажёр
Дэвид
Б. Томпсон
- РНОператор
Райан
Найт