Рождество в Вашингтоне (фильм, 2021) смотреть онлайн

Эмили отвечает за дизайн рождественских декораций посольства в Вашингтоне. Предыдущий посол превысил бюджет на благотворительный бал, и его преемник Магнус не намерен повторять эту ошибку. Проект Эмили ему не нравится – он хочет сделать рождественские декорации не такими броскими. Но она так просто не сдастся – им двоим еще предстоит найти компромисс, а со временем, возможно, и поменять отношение друг к другу.

