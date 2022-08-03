Рождество в Вашингтоне
Рождество в Вашингтоне

Рождество в Вашингтоне (фильм, 2021) смотреть онлайн

8.12021, Christmas in Washington
Мелодрама85 мин6+

О фильме

Эмили отвечает за дизайн рождественских декораций посольства в Вашингтоне. Предыдущий посол превысил бюджет на благотворительный бал, и его преемник Магнус не намерен повторять эту ошибку. Проект Эмили ему не нравится – он хочет сделать рождественские декорации не такими броскими. Но она так просто не сдастся – им двоим еще предстоит найти компромисс, а со временем, возможно, и поменять отношение друг к другу.

Страна
Канада
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рождество в Вашингтоне»