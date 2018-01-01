Актёры и съёмочная группа фильма «Рождество в Городе Мастеров»

WinkДетямРождество в Городе МастеровАктёры и съёмочная группа фильма «Рождество в Городе Мастеров»
Актёры
АктёрSkomaker Andersen
Коре КонрадиKåre Conradi
АктрисаSabine
Иман МескиниIman Meskini
АктёрBlomsterhandler Rosengren
Кристоффер ОльсенKristoffer Olsen
АктрисаTilla Hjul
Лене Конгсвик ЙохансенLene Kongsvik Johansen
АктрисаAlma
Ребекка НюстабаккRebekka Nystabakk
АктёрBakemester Snipp
Ян СалидJan Sælid
АктёрBalder
Оскар ВикенOscar Wicken
АктёрPolitimester Klinke
Матиас ЛуппичиниMathias Luppichini
АктёрStasjonsmester Flagge
Олав ВастадOlav Waastad
АктёрPostmannen