Рождество в Городе Мастеров
Актёры и съёмочная группа фильма «Рождество в Городе Мастеров»

Актёры

Коре Конради

Kåre Conradi
АктёрSkomaker Andersen
Иман Мескини

Iman Meskini
АктрисаSabine
Кристоффер Ольсен

Kristoffer Olsen
АктёрBlomsterhandler Rosengren
Лене Конгсвик Йохансен

Lene Kongsvik Johansen
АктрисаTilla Hjul
Ребекка Нюстабакк

Rebekka Nystabakk
АктрисаAlma
Ян Салид

Jan Sælid
АктёрBakemester Snipp
Оскар Викен

Oscar Wicken
АктёрBalder
Матиас Луппичини

Mathias Luppichini
АктёрPolitimester Klinke
Олав Вастад

Olav Waastad
АктёрStasjonsmester Flagge
Мартин Лепперёд

Martin Lepperød
АктёрPostmannen

Сценаристы

Марен Сколем

Maren Skolem
Сценарист

Актёры дубляжа

Александр Коврижных

Актёр дубляжа
Варвара Чабан

Актёр дубляжа
Геннадий Новиков

Актёр дубляжа
Анастасия Лапина

Актриса дубляжа
Алексей Войтюк

Актёр дубляжа

Композиторы

Гауте Сторас

Gaute Storaas
Композитор