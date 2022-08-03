Рождественское свидание моего отца
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Рождественское свидание моего отца

Рождественское свидание моего отца (фильм, 2020) смотреть онлайн

7.82020, My Dad's Christmas Date
Комедия87 мин18+

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О фильме

Спустя 2 года после смерти матери Джулс регистрирует на сайте знакомств своего отца, надеясь найти для него новую любовь, а для себя – кого-то, с кем она сможет поговорить.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.5 IMDb