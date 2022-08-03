Рождественское свидание моего отца (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.82020, My Dad's Christmas Date
Комедия87 мин18+
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О фильме
Спустя 2 года после смерти матери Джулс регистрирует на сайте знакомств своего отца, надеясь найти для него новую любовь, а для себя – кого-то, с кем она сможет поговорить.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия
КачествоFull HD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.5 IMDb
- МДРежиссёр
Майкл
Дэвис
- Актёр
Джереми
Пивен
- ОБАктриса
Оливия-Мэй
Барретт
- ХКАктриса
Хадар
Кэтс
- Актриса
Джоэли
Ричардсон
- МБАктриса
Меган
Браун
- СКАктёр
Софи
Коркоран
- ДКАктриса
Джанин
Крэйг
- СГАктриса
Софи
Голдинг-Спиттл
- ИГАктриса
Инди
Голдинг-Спиттл
- КБПродюсер
Кирсти
Белл
- ДКХудожница
Джемма
Кинэн
- РВОператор
Росс
В. Кларксон
- ДСКомпозитор
Дом
Скай