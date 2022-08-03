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Рождественская сказка.

Рождественская сказка. (фильм, 2001) смотреть онлайн

2001, Christmas Carol: The Movie
Мультфильм, Фэнтези77 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Как известно, в Рождество возможны любые чудеса: нищие становятся богачами, больные выздоравливают, и даже самые жадные люди вспоминают о щедрости.

Страна
Великобритания, Германия
Жанр
Семейный, Мультфильм, Фэнтези
Качество
SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.4 IMDb