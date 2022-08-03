Рождественская сказка. (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, Christmas Carol: The Movie
Мультфильм, Фэнтези77 мин18+
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О фильме
Как известно, в Рождество возможны любые чудеса: нищие становятся богачами, больные выздоравливают, и даже самые жадные люди вспоминают о щедрости.
СтранаВеликобритания, Германия
ЖанрСемейный, Мультфильм, Фэнтези
КачествоSD
Время77 мин / 01:17
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ДТРежиссёр
Джимми
Т. Мураками
- Актёр
Саймон
Кэллоу
- Актриса
Кейт
Уинслет
- Актёр
Николас
Кейдж
- ДХАктриса
Джейн
Хоррокс
- Актёр
Майкл
Гэмбон
- Актёр
Рис
Иванс
- ДСАктриса
Джульет
Стивенсон
- РЛАктёр
Роберт
Ллевелин
- ИДАктёр
Иэн
Джонс
- КМАктёр
Колин
Макфарлэйн
- ПКСценарист
Пит
Крун
- РЛСценарист
Роберт
Ллевелин
- ЧДСценарист
Чарльз
Диккенс
- ИХПродюсер
Иэн
Харви
- ЭБХудожник
Эррол
Брайант
- ДНКомпозитор
Джулиан
Нотт