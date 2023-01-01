Рожденный побеждать (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
У Джея проблема на проблеме: наркоманка-жена, ненадежные друзья, продажные партнеры, плюс к этому у него на хвосте попеременно висят то мафия, то полиция... Однако судьба, в лице случайно встреченной девушки, дарит ему шанс поменять все самым кардинальным образом. Теперь все зависит только от желания Джея.
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Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ИПРежиссёр
Иван
Пассер
- ДСАктёр
Джордж
Сигал
- ППАктриса
Пола
Прентисс
- КБАктриса
Карен
Блэк
- ДФАктёр
Джей
Флетчер
- ГЭАктёр
Гектор
Элизондо
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- ЭМАктёр
Эд
Мэдсен
- МДАктриса
Марша
Джин Кертц
- ИСАктёр
Ирвинг
Селбст
- ТПАктёр
Тим
Пелт
- ИПСценарист
Иван
Пассер
- ДССценарист
Дэвид
Скотт Милтон
- АВХудожник
Альберт
Вольски
- РРМонтажёр
Ральф
Розенблюм