Роковое влечение (фильм, 1987) смотреть онлайн

9.11987, Fatal Attraction
Триллер, Драма114 мин18+

О фильме

Примерный семьянин Дэн Галлагер впервые за много лет остается один, когда жена и дочь уезжают за город. Новая коллега Дэна Алекс Форрест пользуется моментом, чтобы соблазнить женатого сослуживца. Галлагер поддается ее чарам, но даже не представляет каким кошмаром обернется случайная связь.

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Роковое влечение»