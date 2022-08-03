Роковое влечение (фильм, 1987) смотреть онлайн

Примерный семьянин Дэн Галлагер впервые за много лет остается один, когда жена и дочь уезжают за город. Новая коллега Дэна Алекс Форрест пользуется моментом, чтобы соблазнить женатого сослуживца. Галлагер поддается ее чарам, но даже не представляет каким кошмаром обернется случайная связь.

