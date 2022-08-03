Роковое влечение (фильм, 1987) смотреть онлайн
9.11987, Fatal Attraction
Триллер, Драма114 мин18+
О фильме
Примерный семьянин Дэн Галлагер впервые за много лет остается один, когда жена и дочь уезжают за город. Новая коллега Дэна Алекс Форрест пользуется моментом, чтобы соблазнить женатого сослуживца. Галлагер поддается ее чарам, но даже не представляет каким кошмаром обернется случайная связь.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Эдриан
Лайн
- Актёр
Майкл
Дуглас
- Актриса
Гленн
Клоуз
- Актриса
Энн
Арчер
- ЭХАктриса
Эллен
Хэмилтон Латцен
- СПАктёр
Стюарт
Пэнкин
- ЭФАктриса
Эллен
Фоли
- ФГАктёр
Фред
Гуинн
- ММАктриса
Мэг
Манди
- ТБАктёр
Том
Бреннан
- ЛСАктриса
Лоис
Смит
- ДДСценарист
Джеймс
Дирден
- Продюсер
Стэнли
Р. Джаффе
- ШЛПродюсер
Шерри
Лэнсинг
- ЭМХудожница
Эллен
Мирожник
- ПЕМонтажёр
Питер
Е. Бергер
- МКМонтажёр
Майкл
Кан
- ХЭОператор
Ховард
Этертон
- МЖКомпозитор
Морис
Жарр