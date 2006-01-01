Роковое число 23
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Роковое число 23

Роковое число 23 (фильм, 2006) смотреть онлайн

8.32006, The Number 23
Триллеры, Ужасы94 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Сотрудник службы по отлову бездомных животных Уолтер Спэрроу берется за чтение загадочного романа «Номер 23», который подарила ему на день рождения его жена Агата. В итоге тихая и спокойная жизнь Уолтера превращается в невыносимые муки, которые могут привести и его, и близких ему людей к самому печальному концу. А виной всему - число 23. Дело в том, что роман, в котором рассказывается о жутком убийстве, представляет собой зеркальное отражение жизни самого Уолтера.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Криминал, Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Роковое число 23»

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