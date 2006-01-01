Роковое число 23 (фильм, 2006) смотреть онлайн
8.32006, The Number 23
Триллеры, Ужасы94 мин18+
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Сюжет
Сотрудник службы по отлову бездомных животных Уолтер Спэрроу берется за чтение загадочного романа «Номер 23», который подарила ему на день рождения его жена Агата. В итоге тихая и спокойная жизнь Уолтера превращается в невыносимые муки, которые могут привести и его, и близких ему людей к самому печальному концу. А виной всему - число 23. Дело в том, что роман, в котором рассказывается о жутком убийстве, представляет собой зеркальное отражение жизни самого Уолтера.
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Информация
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Джоэл
Шумахер
- Актёр
Джим
Керри
- ВМАктриса
Вирджиния
Мэдсен
- ЛЛАктёр
Логан
Лерман
- Актёр
Дэнни
Хьюстон
- ЛКАктриса
Линн
Коллинс
- РМАктриса
Рона
Митра
- МААктриса
Мишель
Артур
- МПАктёр
Марк
Пеллегрино
- ПБАктёр
Пол
Батчер
- ДСАктёр
Дэвид
Стифел
- ФФСценарист
Фернли
Филлипс
- Продюсер
Бо
Флинн
- Продюсер
Трип
Винсон
- Продюсер
Ричард
Бренер
- МДПродюсер
Майк
Дрэйк
- ДБХудожник
Джон
Билингтон
- ДОХудожник
Дэниэл
Орланди
- ДБХудожник
Дэниэл
Б. Клэнси
- МЛОператор
Мэттью
Либатик
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс