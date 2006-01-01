Роковое число 23 (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Сотрудник службы по отлову бездомных животных Уолтер Спэрроу берется за чтение загадочного романа «Номер 23», который подарила ему на день рождения его жена Агата. В итоге тихая и спокойная жизнь Уолтера превращается в невыносимые муки, которые могут привести и его, и близких ему людей к самому печальному концу. А виной всему - число 23. Дело в том, что роман, в котором рассказывается о жутком убийстве, представляет собой зеркальное отражение жизни самого Уолтера.



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