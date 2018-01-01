Wink
Фильмы
Роковая красотка
Актёры и съёмочная группа фильма «Роковая красотка»

Режиссёры

Пьер Сальвадори

Pierre Salvadori
Режиссёр

Актёры

Одри Тоту

Audrey Tautou
АктрисаIrène
Гад Эльмалех

Gad Elmaleh
АктёрJean
Мари-Кристин Адам

Marie-Christine Adam
АктрисаMadeleine
Вернон Добчефф

Vernon Dobtcheff
АктёрJacques
Жак Списсер

Jacques Spiesser
АктёрGilles
Аннелиз Эсме

Annelise Hesme
АктрисаAgnès
Шарлотта Вермейл

Charlotte Vermeil
АктрисаDame au chihuahua
Клодин Башет

Claudine Baschet
АктрисаDame au dogue
Лоран Кларе

Laurent Claret
АктёрResponsable bar Biarritz
Жан Де Конинк

Jean de Coninck
АктёрL'homme au cigare

Сценаристы

Пьер Сальвадори

Pierre Salvadori
Сценарист
Бенуа Граффин

Benoît Graffin
Сценарист

Продюсеры

Филипп Мартен

Philippe Martin
Продюсер

Актёры дубляжа

Ольга Голованова

Актриса дубляжа
Илья Бледный

Актёр дубляжа
Елена Соловьева

Актриса дубляжа
Олег Форостенко

Актёр дубляжа
Александр Рахленко

Актёр дубляжа

Художники

Вирджиния Монтель

Virginie Montel
Художница

Композиторы

Камилль Базбаз

Camille Bazbaz
Композитор
Дэвид Хаджадж

David Hadjadj
Композитор