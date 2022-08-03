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Рокко (фильм, 2016) смотреть онлайн

6.12016, Rocco
Документальный, Биография98 мин18+

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О фильме

Документальный фильм о звезде фильмов для взрослых Рокко Сиффреди. В исповедальной манере он рассказывает о своей одержимости сексом и ежедневной борьбе с собственными демонами. Вы побываете на площадке последнего фильма Сиффреди, после которого он планирует уйти из индустрии.

Страна
Франция
Жанр
Документальный, Биография
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.7 IMDb