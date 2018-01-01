Биография

Вероника Авлув — американская актриса фильмов для взрослых. За свою карьеру неоднократно удостаивалась наград и номинаций. Среди ее достижений: победа на премии XRCO Award в категории «MILF of the Year», победа AVN Award в категории «Лучшая актриса второго плана» за фильм «Cinderella XXX: An Axel Braun Parody». Родилась в Роулетте, США, 23 ноября 1972 года. Карьера в индустрии началась достаточно необычно — с работы стриптизершей в Далласе в возрасте 18 лет. Вскоре Вероника решила переехать в южную Калифорнию, где появились предложения не только по работе в клубах, но и в качестве модели. В этот период она начала активно участвовать в различных фотосессиях, включая обнаженные и фетиш-съемки. В возрасте 35 лет Вероника Авлув начала работать внештатным визажистом, делая прически и макияж для известных людей. Несмотря на успешную карьеру визажиста, ее страсть к позированию и съемкам не угасала. Решив вернуться к модельной карьере, она познакомилась с Дианой Долл и Дилан Райдер, которые помогли ей освоить работу в порноиндустрии. Начиная с января 2010 года, Вероника начала сниматься в этом жанре. Ей предложили сняться в сценах для студии Brazzers. Вероника приняла предложение, и первые пять сцен она сняла именно для этой студии, что принесло ей еще большее признание. Сегодня Вероника Авлув продолжает успешную карьеру в порноиндустрии, сотрудничая с такими компаниями, как Brazzers, Adam & Eve, Wicked Pictures. В 2012 году Авлав получила роль в 13-серийном эротическом сериале «Girls of Sunset Place». Ее роль помогла ей расширить свою известность за пределами порноиндустрии.