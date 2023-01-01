Биография

Альбан Терле – монтажер, режиссер, оператор, сценарист, продюсер, актер. Фильмография насчитывает 11 полнометражных документальных и игровых кинокартин и сериалов. Наиболее успешными работами стали многосерийные киноленты «Инфракрасный», «Отпечатки», фильм «Рокко». Свою кинокарьеру начал в 2002 году как актер. Небольшую роль Альбан Терле сыграл во французской комедии «Если бы я был богат». Партнерами по съемочной площадке стали Ж. Дарруссен, В. Бруни-Тедески, Р. Берри, Ф. Морель и др. С 2003 году он работал как монтажер. Дебютным фильмом Альбана Терле стал короткометражный комедийный триллер «Ошибка и последствия». В 2006 году он занимался монтажом комедии «Entre adultes» («Между взрослыми»). В том же году как сценарист, режиссер, оператор и монтажер начал работать над сериалом «Инфракрасный». В 2007 году на экраны вышла еще одна многосерийная кинолента режиссера «Отпечатки». В 2015 году его фильмография пополнилась документальной кинокартиной «Relève: Histoire d'une création». В 2016 году Альбан Терле, как продюсер и режиссер, выпустил документальный фильм «Рокко», рассказывающий о жизни Рокко Сиффреди, одним из самых известных актеров мировой порноиндустрии.