Робот, я люблю тебя?
Wink
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Робот, я люблю тебя?
6.32021, Робот, я люблю тебя?
Документальный60 мин18+

Робот, я люблю тебя? (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Документальный фильм об антропоморфных роботах пытается ответить на вопрос, какие чувства у людей вызывают нынешние версии андроидов и что будет, если со временем они станут еще более человекоподобными, практически неотличимыми от нас. Исчезнет ли «эффект зловещей долины»? Перестанем ли мы бояться порабощения искусственным интеллектом?

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Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD, SD
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

5.9 КиноПоиск