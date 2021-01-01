Робот, я люблю тебя? (фильм, 2021) смотреть онлайн

Документальный фильм об антропоморфных роботах пытается ответить на вопрос, какие чувства у людей вызывают нынешние версии андроидов и что будет, если со временем они станут еще более человекоподобными, практически неотличимыми от нас. Исчезнет ли «эффект зловещей долины»? Перестанем ли мы бояться порабощения искусственным интеллектом?



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