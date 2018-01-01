Биография

Юлия Кисилева — российский режиссер, сценарист, продюсер и монтажер. Лауреат премии «За верность науке» и конкурса «ТЭФИ-регион». Родилась в Асбесте 17 февраля 1982 года. После школы Юлия выучилась на журналиста в Уральском госуниверситете и на режиссера во ВГИКе. Сценарному мастерству Юлия училась на семинарах Роберта Макки. Она является сооснователем Лаборатории научного кино 2.0. Юлия Киселева снимает в основном научно-популярные и документальные картины, но есть в ее фильмографии и короткометражные драмы. Среди работ режиссера: «Звёзды и тернии», «Полина», «Далеко от Лондона», «Солнечный день», «Привязанные, пристегнутые, счастливые», «В движении», «Киномагнат», «Широкие объятия», «Про клятву Гиппократа», «Воспитать чемпиона», «Детство на берегу реки», «Самовыдвиженка», «Хозяин земли», «Глубина 1080», «Мозг. Вторая Вселенная», «Бакуров», «Время первых. Леонов», «Мозг. Эволюция», «Робот, я люблю тебя?», «Чип внутри меня», «Вспышки света», «Как Иван Пигарев сон изучал».