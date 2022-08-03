Робот и Монстр. Превышение скорости|Хорника (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Robot and Monster
Мультфильм22 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Робот и Монстр живут в городе, где две их расы пытаются ужиться друг с другом. Этот мир ещe населяют обезьяны, которые вторгаются ночью в город, во главе со своим предводителем Кибером.
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время22 мин / 00:22
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
5.8 IMDb
- АГРежиссёр
Адам
Генри
- СЛРежиссёр
Сэм
Ливайн
- ЧОРежиссёр
Чак
Остин
- ХУАктёр
Харланд
Уильямс
- КААктёр
Кертис
Армстронг
- МЛАктёр
Морис
ЛаМарш
- ДСАктёр
Джонатан
Славин
- Актриса
Кри
Саммер
- ННАктёр
Нолан
Норт
- ФТАктёр
Фред
Таташиор
- МХАктриса
Меган
Хилти
- РПАктриса
Ри
Перлман
- ПВАктёр
Пин
Ву
- ДПСценарист
Дэйв
Пресслер
- ДВСценарист
Джеффри
Вентимилья
- КБСценарист
Кенни
Байрли
- ДППродюсер
Дэйв
Пресслер
- АПАктёр дубляжа
Александр
Погребняк
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Сова
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Брайковская
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- ДПХудожник
Дэйв
Пресслер
- ДСКомпозитор
Джефф
Судакин