Робинзон Крузо (фильм, 1954) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Экранизация знаменитого романа Даниеля Дефо о человеке, прожившем много лет на необитаемом острове. Приключенческая драма с Дэном О’Херлихи.



Несмотря на предупреждения отца, моряк по имени Робинзон Крузо решает отправиться в длительное путешествие в Бразилию с целью приобрести рабов для своей плантации. Однако сильный торнадо уносит корабль к далеким западным берегам, которые находятся в стороне от привычных торговых маршрутов. После долгих скитаний судно терпит крушение, и выживают лишь сам Крузо, его собака и кошка. Он находит инструменты и запасы еды в обломках корабля и начинает учиться выживанию на необитаемом острове, где ему предстоит пробыть более двадцати лет.



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