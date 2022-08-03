Ритмы любви (фильм, 1999) смотреть онлайн
1999, Taal
Мюзикл, Мелодрама163 мин18+
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О фильме
Романтик Манав вместе с отцом, премьер-министром Индии, приезжает в Чамбу, деревушку в предгорье Гималаев. Пока отец занят делами Манав с удовольствием бродит по живописнейшим окрестностям, где и встречает Манси, дочку популярного исполнителя народной песни. Манав влюбляется в Манси и перед отъездом в Бомбей объясняется ей в любви, предлагая выйти за него замуж.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb
- СГРежиссёр
Субхаш
Гхай
- АКАктёр
Акшай
Кханна
- АКАктёр
Анил
Капур
- Актриса
Айшвария
Рай Баччан
- АНАктёр
Алок
Нат
- АПАктёр
Амриш
Пури
- ССАктриса
Сушма
Сетх
- МВАктриса
Мита
Вашишт
- СШАктёр
Саурабх
Шукла
- ДШАктриса
Дживидха
Шарма
- ТМАктриса
Таня
Махержи
- СБСценарист
Сачин
Бхоумик
- ДССценарист
Джавед
Сиддики
- СГСценарист
Субхаш
Гхай
- СГПродюсер
Субхаш
Гхай
- ШРХудожница
Шармишта
Рой
- СГМонтажёр
Субхаш
Гхай
- АРКомпозитор
А.Р.
Рахман
- ВКомпозитор
Вангелис