Ритмы любви
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Ритмы любви (фильм, 1999) смотреть онлайн

1999, Taal
Мюзикл, Мелодрама163 мин18+

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О фильме

Романтик Манав вместе с отцом, премьер-министром Индии, приезжает в Чамбу, деревушку в предгорье Гималаев. Пока отец занят делами Манав с удовольствием бродит по живописнейшим окрестностям, где и встречает Манси, дочку популярного исполнителя народной песни. Манав влюбляется в Манси и перед отъездом в Бомбей объясняется ей в любви, предлагая выйти за него замуж.

Страна
Индия
Жанр
Мюзикл, Драма, Мелодрама
Время
163 мин / 02:43

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ритмы любви»