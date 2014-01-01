Рио, я люблю тебя HD (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм рассказывает об одном из самых удивительных городов Южной Америки — Рио-де-Жанейро. Режиссеры из разных стран сняли десять коротких историй, которые рассказывают о любви. Каждый эпизод посвящен одному из районов города, которые обладают своими неподражаемыми колоритами.



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