Резня на кладбище
Актёры и съёмочная группа фильма «Резня на кладбище»

Режиссёры

Дэвид Гир

David Gere
Режиссёр

Актёры

Майкл Мэдсен

Michael Madsen
АктёрDamon
Челси Вейл

Chelsea Vale
АктрисаAdrianna
Крис Уиткомб

Chris Whitcomb
АктёрJavon
Блэйз Серра

Blaise Serra
АктёрChase
Ромеро

Romero
АктёрChief Tocho
Зейн Бернардо

A.J. Bernardo
АктёрRicky
Сара Элизабет Дженсен

Sarah Elizabeth Jensen
АктрисаLaney

Сценаристы

Дэвид Гир

David Gere
Сценарист
Эрик Вайнсток

Eric Weinstock
Сценарист

Продюсеры

Дэвид Гир

David Gere
Продюсер
Пол Луба

Paul Luba
Продюсер
Челси Вейл

Chelsea Vale
Продюсер
Чад А. Верди мл.

Chad Verdi Jr.
Продюсер

Операторы

Райан Суини

Ryan Sweeney
Оператор

Композиторы

Ромеро

Romero
Композитор