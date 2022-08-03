Резня на кладбище (фильм, 2021) смотреть онлайн
5.62021, Burial Ground Massacre
Ужасы96 мин18+
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О фильме
Студент Чейз Ларсен приглашает друзей провести уикенд в роскошном поместье его отца. Дом расположен на территории, принадлежавшей индейцам, и окутан массой легенд, которыми увлекается Ларсен-старший, в чей кабинет строго-настрого запрещено заходить. Разгоряченная молодежь, разумеется, нарушает это правило и, изучая артефакты отца Чейза, узнает, что под домом захоронены трупы людей, погибших в страшной резне. И, похоже, духи убитых жаждут мести и мечтают, чтобы студенты повторили их судьбу…
Рейтинг
4.1 КиноПоиск
2.9 IMDb
- ДГРежиссёр
Дэвид
Гир
- Актёр
Майкл
Мэдсен
- ЧВАктриса
Челси
Вейл
- КУАктёр
Крис
Уиткомб
- БСАктёр
Блэйз
Серра
- РАктёр
Ромеро
- ЗБАктёр
Зейн
Бернардо
- СЭАктриса
Сара
Элизабет Дженсен
- ДГСценарист
Дэвид
Гир
- ЭВСценарист
Эрик
Вайнсток
- ДГПродюсер
Дэвид
Гир
- ПЛПродюсер
Пол
Луба
- ЧВПродюсер
Челси
Вейл
- ЧАПродюсер
Чад
А. Верди мл.
- РСОператор
Райан
Суини
- РКомпозитор
Ромеро