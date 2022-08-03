Резня на кладбище
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Резня на кладбище

Резня на кладбище (фильм, 2021) смотреть онлайн

5.62021, Burial Ground Massacre
Ужасы96 мин18+

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О фильме

Студент Чейз Ларсен приглашает друзей провести уикенд в роскошном поместье его отца. Дом расположен на территории, принадлежавшей индейцам, и окутан массой легенд, которыми увлекается Ларсен-старший, в чей кабинет строго-настрого запрещено заходить. Разгоряченная молодежь, разумеется, нарушает это правило и, изучая артефакты отца Чейза, узнает, что под домом захоронены трупы людей, погибших в страшной резне. И, похоже, духи убитых жаждут мести и мечтают, чтобы студенты повторили их судьбу…

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

4.1 КиноПоиск
2.9 IMDb