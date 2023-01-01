Репетиция оркестра (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Сатирическая притча Федерико Феллини об оркестре, решившем устроить бунт против дирижера. Музыканты готовятся к репетиции, проходящей в неприглядном концертном зале, который когда-то был церковью. В перерывах между работой они дают интервью телевизионщикам, снимающим о них документальный сюжет. Каждый считает, что именно его инструмент — самый главный в оркестре, и без уважения относится к своим коллегам. Вскоре появляется дирижер и начинает истязать музыкантов своими невероятными требованиями. Это толкает их, а также присутствующих на месте представителей профсоюза восстать против навязываемых порядков. Чем закончится эта революция, узнаете, если будете смотреть фильм Феллини «Репетиция оркестра» (1978) онлайн на Wink.



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