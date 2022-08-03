Ветеран вьетнамской войны Джон Рэмбо, уставший от своих военных и гражданских подвигов, поселяется в буддистском монастыре. Однако долго пребывать в мире ему не приходится. Захвачен в плен его бывший командир, и Рэмбо отправляется его спасать, вступая в отчаянную и неравную схватку с противником.

