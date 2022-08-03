Рэмбо 3
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Рэмбо 3 (фильм, 1988) смотреть онлайн

1988, Рэмбо 3
Боевик, Триллер97 мин18+

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О фильме

Ветеран вьетнамской войны Джон Рэмбо, уставший от своих военных и гражданских подвигов, поселяется в буддистском монастыре. Однако долго пребывать в мире ему не приходится. Захвачен в плен его бывший командир, и Рэмбо отправляется его спасать, вступая в отчаянную и неравную схватку с противником.

Страна
США
Жанр
Боевик, Приключения, Триллер
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рэмбо 3»