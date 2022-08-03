Рэмбо 3 (фильм, 1988) смотреть онлайн
1988, Рэмбо 3
Боевик, Триллер97 мин18+
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О фильме
Ветеран вьетнамской войны Джон Рэмбо, уставший от своих военных и гражданских подвигов, поселяется в буддистском монастыре. Однако долго пребывать в мире ему не приходится. Захвачен в плен его бывший командир, и Рэмбо отправляется его спасать, вступая в отчаянную и неравную схватку с противником.
СтранаСША
ЖанрБоевик, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ПМРежиссёр
Питер
МакДональд
- Актёр
Сильвестр
Сталлоне
- РКАктёр
Ричард
Кренна
- МДАктёр
Марк
Де Йонге
- Актёр
Кертвуд
Смит
- СФАктёр
Спирос
Фокас
- ДШАктёр
Дуди
Шоуа
- РРАктёр
Рэнди
Рэни
- МГАктёр
Маркус
Гилберт
- АААктёр
Алон
Абутбул
- Сценарист
Сильвестр
Сталлоне
- ШЛСценарист
Шелдон
Леттич
- ДМСценарист
Дэвид
Морелл
- БФПродюсер
Базз
Фейтшанс
- Продюсер
Марио
Кассар
- ТМПродюсер
Тони
Мунафо
- ЭДПродюсер
Эндрю
Дж. Вайна
- БФХудожник
Бенхамин
Фернандес
- АГХудожник
Адриан
Гортон
- РЛХудожник
Ричард
Ла Мотт
- ОНМонтажёр
О.
Николас Браун
- ЭЛМонтажёр
Эндрю
Лондон
- ДГОператор
Давид
Гурфинкель
- МСОператор
Майкл
Серезин
- ДГКомпозитор
Джерри
Голдсмит