Реликвия (фильм, 2020) смотреть онлайн
5.52020, Relic
Ужасы, Детектив85 мин18+
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О фильме
Кей никак не может связаться с пожилой матерью Эдной и решает отправиться к ней вместе со взрослой дочерью Сэм. Приехав в отдаленный от цивилизации домик под Мельбурном, Кей и Сэм не находят там бабушку, но обнаруживают несколько пугающих артефактов. Позже Эдна все-таки появляется, но ведет себя крайне странно и никак не комментирует свое исчезновение. Что с ней произошло?
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
6.0 IMDb
- НЭРежиссёр
Натали
Эрика Джеймс
- РНАктриса
Робин
Невин
- Актриса
Эмили
Мортимер
- БХАктриса
Белла
Хиткот
- СРАктёр
Стив
Роджерс
- КБАктёр
Крис
Бантон
- РНАктёр
Робин
Нортовер
- КГАктриса
Катрина
Главичич
- КОАктриса
Кристина
О’Нилл
- ДБАктёр
Джон
Браунинг
- ДСАктёр
Джереми
Стэнфорд
- НЭСценарист
Натали
Эрика Джеймс
- КУСценарист
Кристиан
Уайт
- Продюсер
Джейк
Джилленхол
- АМПродюсер
Анна
МакЛэйш
- СШПродюсер
Сара
Шоу
- ЛМХудожница
Луиз
МакКарти
- ДХМонтажёр
Денис
Харатзис
- ШЛМонтажёр
Шон
Лахифф
- БРКомпозитор
Брайан
Райцелл