Реликвия
Wink
Фильмы
Реликвия

Реликвия (фильм, 2020) смотреть онлайн

5.52020, Relic
Ужасы, Детектив85 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Кей никак не может связаться с пожилой матерью Эдной и решает отправиться к ней вместе со взрослой дочерью Сэм. Приехав в отдаленный от цивилизации домик под Мельбурном, Кей и Сэм не находят там бабушку, но обнаруживают несколько пугающих артефактов. Позже Эдна все-таки появляется, но ведет себя крайне странно и никак не комментирует свое исчезновение. Что с ней произошло?

Страна
Китай, США, Австралия
Жанр
Ужасы, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Реликвия»