Реликвия (фильм, 2020) смотреть онлайн

Кей никак не может связаться с пожилой матерью Эдной и решает отправиться к ней вместе со взрослой дочерью Сэм. Приехав в отдаленный от цивилизации домик под Мельбурном, Кей и Сэм не находят там бабушку, но обнаруживают несколько пугающих артефактов. Позже Эдна все-таки появляется, но ведет себя крайне странно и никак не комментирует свое исчезновение. Что с ней произошло?

