Развод в большом городе (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Молодая женщина стала частью огромного мегаполиса и живет по принципу «моя хата с краю». А другая терпела побои и унижения со стороны немногочисленных соплеменников, превратившись в рабыню. Всякому терпению есть предел. Месть осатаневшей от страданий Бок-Нам станет поистине ужасной.



Развод в большом городе смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.