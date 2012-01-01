Развод в большом городе (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, What Maisie Knew
Драмы94 мин18+
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Сюжет
Молодая женщина стала частью огромного мегаполиса и живет по принципу «моя хата с краю». А другая терпела побои и унижения со стороны немногочисленных соплеменников, превратившись в рабыню. Всякому терпению есть предел. Месть осатаневшей от страданий Бок-Нам станет поистине ужасной.
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb
- СМРежиссёр
Скотт
МакГихи
- ДСРежиссёр
Дэвид
Сигел
- ОААктриса
Оната
Април
- Актёр
Александр
Скарсгард
- Актриса
Джулианна
Мур
- ДВАктриса
Джоэнна
Вандерхам
- Актёр
Стив
Куган
- СРАктриса
Сэди
Рэй
- ДСАктёр
Джесси
Стоун Спадаччини
- ДГАктриса
Диана
Гарсиа
- АКАктриса
Амелия
Кэмпбелл
- МКАктриса
Мэдди
Кормэн
- ГДСценарист
Генри
Джеймс
- ДТПродюсер
Даниэла
Тэплин Ландберг
- Продюсер
Уильям
Тейтлер
- ЧВПродюсер
Чарльз
Вайнсток
- СБХудожница
Стэйси
Баттат
- МГМонтажёр
Мадлен
Гэвин
- ДНОператор
Джиллз
Натгенс
- НУКомпозитор
Ник
Урата