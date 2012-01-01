Развод в большом городе
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Развод в большом городе

Развод в большом городе (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, What Maisie Knew
Драмы94 мин18+

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Сюжет

Молодая женщина стала частью огромного мегаполиса и живет по принципу «моя хата с краю». А другая терпела побои и унижения со стороны немногочисленных соплеменников, превратившись в рабыню. Всякому терпению есть предел. Месть осатаневшей от страданий Бок-Нам станет поистине ужасной.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Развод в большом городе»

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