Связанные узами брака Нино и Ариан еще на первом этапе своей совместной жизни не слишком придавали значения традициям и устоям. Мимолeтная брачная церемония, на которой молодожены присутствовали в джинсах, не оставила в сердцах молодых людей тех самых впечатлений, которые заставляют многие пары дорожить своей семьей. Поэтому развод очень быстро стал самой вероятной перспективой. Тем более что супруги уже давно не проживают вместе, а у Ариан намечается роман с коллегой.

