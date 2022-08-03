Развод по-французски
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Развод по-французски

Развод по-французски (фильм, 2014) смотреть онлайн

7.72014, L'ex de ma vie
Комедия, Мелодрама76 мин12+

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О фильме

Связанные узами брака Нино и Ариан еще на первом этапе своей совместной жизни не слишком придавали значения традициям и устоям. Мимолeтная брачная церемония, на которой молодожены присутствовали в джинсах, не оставила в сердцах молодых людей тех самых впечатлений, которые заставляют многие пары дорожить своей семьей. Поэтому развод очень быстро стал самой вероятной перспективой. Тем более что супруги уже давно не проживают вместе, а у Ариан намечается роман с коллегой.

Страна
Италия, Франция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Развод по-французски»