Развод по-французски (фильм, 2014) смотреть онлайн
7.72014, L'ex de ma vie
Комедия, Мелодрама76 мин12+
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О фильме
Связанные узами брака Нино и Ариан еще на первом этапе своей совместной жизни не слишком придавали значения традициям и устоям. Мимолeтная брачная церемония, на которой молодожены присутствовали в джинсах, не оставила в сердцах молодых людей тех самых впечатлений, которые заставляют многие пары дорожить своей семьей. Поэтому развод очень быстро стал самой вероятной перспективой. Тем более что супруги уже давно не проживают вместе, а у Ариан намечается роман с коллегой.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.4 IMDb
- ДСРежиссёр
Дороте
Себба
- ЖНАктриса
Жеральдин
Накаш
- КРАктёр
Ким
Росси Стюарт
- ПДАктёр
Паскаль
Демолон
- СКАктриса
Софи
Каттани
- КЖАктриса
Катрин
Жакоб
- ЖДАктёр
Жерар
Дюбуш
- НФАктриса
Николь
Феррони
- НХАктриса
Нора
Хамзави
- ЭФАктёр
Эрик
Фрей
- АБАктёр
Айса
Буссетта
- МССценарист
Марк
Сирига
- ФШСценарист
Фанни
Шенель
- ДССценарист
Дороте
Себба
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ЖПОператор
Жиль
Порте