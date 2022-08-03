Разрушенный дворец (фильм, 1999) смотреть онлайн

Две подружки Элис Марано и Дарлин Дэвис решают отправиться в Таиланд и отпраздновать окончание средней школы. Солнце, море, экзотика и… новый знакомый, очаровательный австралиец Ник Паркс — обаятельный, загадочный и вызывающий безграничное доверие. Влюбленность и безрассудство затмевают здравый смысл, и, поддавшись уговорам Ника, подружки отправляются на уик-энд в Гонконг. Сказочное путешествие оборачивается кошмарным сном: прямо из аэропорта девушки попадают в таиландскую тюрьму: в рюкзачке Элис обнаружен героин…

