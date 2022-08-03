Разрушенный дворец (фильм, 1999) смотреть онлайн
1999, Brokedown Palace
Триллер, Драма96 мин18+
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О фильме
Две подружки Элис Марано и Дарлин Дэвис решают отправиться в Таиланд и отпраздновать окончание средней школы. Солнце, море, экзотика и… новый знакомый, очаровательный австралиец Ник Паркс — обаятельный, загадочный и вызывающий безграничное доверие. Влюбленность и безрассудство затмевают здравый смысл, и, поддавшись уговорам Ника, подружки отправляются на уик-энд в Гонконг. Сказочное путешествие оборачивается кошмарным сном: прямо из аэропорта девушки попадают в таиландскую тюрьму: в рюкзачке Элис обнаружен героин…
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ДКРежиссёр
Джонатан
Каплан
- КДАктриса
Клэр
Дэйнс
- Актриса
Кейт
Бекинсейл
- Актёр
Билл
Пуллман
- ЖКАктриса
Жаклин
Ким
- Актёр
Лу
Даймонд Филлипс
- Актёр
Дэниэл
Лапэйн
- ТААктёр
Том
Амандес
- ЭГАктриса
Эйми
Грэм
- ДДАктёр
Джон
До
- ЛКАктёр
Лим
Кай Тун
- АКПродюсер
А.
Китман Хо
- ЛВПродюсер
Лопе
В. Джубан мл.
- РЛХудожник
Рой
Лачика
- НЛХудожник
Нил
Ламонт
- ЭФХудожница
Эйприл
Ферри
- ККМонтажёр
Кертисс
Клейтон
- ДЦМонтажёр
Дон
Циммерман
- НТОператор
Ньютон
Томас Сигел
- ДНКомпозитор
Дэвид
Ньюман