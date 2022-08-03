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Разрушенный дворец

Разрушенный дворец (фильм, 1999) смотреть онлайн

1999, Brokedown Palace
Триллер, Драма96 мин18+

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О фильме

Две подружки Элис Марано и Дарлин Дэвис решают отправиться в Таиланд и отпраздновать окончание средней школы. Солнце, море, экзотика и… новый знакомый, очаровательный австралиец Ник Паркс — обаятельный, загадочный и вызывающий безграничное доверие. Влюбленность и безрассудство затмевают здравый смысл, и, поддавшись уговорам Ника, подружки отправляются на уик-энд в Гонконг. Сказочное путешествие оборачивается кошмарным сном: прямо из аэропорта девушки попадают в таиландскую тюрьму: в рюкзачке Элис обнаружен героин…

Страна
США
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Разрушенный дворец»