Разборки (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Разборки
8.02017, Rumble
Боевик89 мин18+

О фильме

Стареющий бывший чемпион ММА, в прошлом перенесший сильную травму, вынужден вернуться к подпольным боям. Ему придется биться насмерть, чтобы спасти свою подругу, похищенную таинственным лидером картеля и вдохновителем преступного плана.

Страна
Мексика
Жанр
Боевик
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

3.7 IMDb

