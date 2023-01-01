Разборка в Бронксе
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Разборка в Бронксе

Разборка в Бронксе (фильм, 1995) смотреть онлайн

1995, Hong faan kui
Боевики, Комедии84 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Кеунг, полицейский из Гонконга, приезжает к своему дяде в Америку на свадьбу. Дядя как раз продал свой супермаркет красивой китаянке, ни слова не сказав новой хозяйке о том, что на магазин имеют виды бандиты, и уехал. Кеунг, конечно же, заступается за симпатичную бизнес-леди и устраивает рэкетирам разборку. Но на этом подвиги азиатского полицейского в нью-йоркских кварталах не заканчиваются! Кеунг начинает жесткое противостояние гангстерам в деле о пропаже бриллиантов…

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Информация

Страна
Гонконг
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Боевики, Криминал

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Разборка в Бронксе»

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