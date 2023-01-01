Разборка в Бронксе (фильм, 1995) смотреть онлайн
1995, Hong faan kui
Боевики, Комедии84 мин18+
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Сюжет
Кеунг, полицейский из Гонконга, приезжает к своему дяде в Америку на свадьбу. Дядя как раз продал свой супермаркет красивой китаянке, ни слова не сказав новой хозяйке о том, что на магазин имеют виды бандиты, и уехал. Кеунг, конечно же, заступается за симпатичную бизнес-леди и устраивает рэкетирам разборку. Но на этом подвиги азиатского полицейского в нью-йоркских кварталах не заканчиваются! Кеунг начинает жесткое противостояние гангстерам в деле о пропаже бриллиантов…
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Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Стэнли
Тун
- Актёр
Джеки
Чан
- АМАктриса
Анита
Муи
- Актриса
Франсуаза
Йип
- БТАктёр
Билл
Тун
- МЭАктёр
Марк
Экерстрим
- ГКАктёр
Гарвин
Кросс
- МЛАктёр
Морган
Лам
- ЭСАктёр
Эйлен
Сит
- МЧАктёр
Мэн
Чинг Чан
- ФААктёр
Фред
Андруччи
- ЭТСценарист
Эдвард
Тан
- БТПродюсер
Барби
Тун
- РЧПродюсер
Рэймонд
Чоу
- РЧПродюсер
Р�оберта
Чоу
- ЛХПродюсер
Леонард
Хо
- МЛПродюсер
Ман-Ю
Ли
- ПЧМонтажёр
Питер
Чун
- ДМОператор
Джингл
Ма
- ДПКомпозитор
Дж.
Питер Робинсон
- НВКомпозитор
Нэйтан
Ван