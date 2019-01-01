Raving Riot: Рейв у парламента (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.22019, Raving riot
Документальные60 мин18+
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Сюжет
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. В мае 2018 года в Тбилиси полиция устроила рейды в двух заведениях, среди которых был «Бассиани» — главный грузинский техно-клуб. Клаберы ответили на вторжение двухдневным рейвом перед зданием парламента.
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Информация
СтранаРоссия, Грузия
КачествоSD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb