Raving Riot: Рейв у парламента (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. В мае 2018 года в Тбилиси полиция устроила рейды в двух заведениях, среди которых был «Бассиани» — главный грузинский техно-клуб. Клаберы ответили на вторжение двухдневным рейвом перед зданием парламента.



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