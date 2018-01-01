Биография

Степан Поливанов — российский режиссер, оператор и монтажер. Родился в Челябинске 26 сентября 1994 года. После окончания Северодвинской школы в 2010 году Степан поступил в Колледж кино ВГИК, где изучал технику и искусство фотографии. В 2014 году он начал проходить обучение в Московской школе нового кино, которую окончил спустя 2 года. Степан Поливанов занимается съемками документального кино с 2016 года. Его дебютом стала лента под названием «Переверни пластинку», попавшая в программу Beat Films. В 2018 году кинодеятель снял фильм «Raving Riot: Рейв у парламента», в котором затронуты события наркорейдов в Грузии, а в 2020 году вышел срежисированный им документальный сериал «Девяностые».