Расти-механик. Погружение Расти|Большие хлопоты Расти (мультфильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Rusty Rivets
Мультфильмы23 мин0+
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Сюжет
Если нужно помочь друзьям, десятилетний Расти-механик и его лучшая подруга Руби изобретут выход из любого сложного положения. Из самых невероятных деталей они способны сконструировать невиданные машины и полезные устройства!
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Информация
СтранаКанада
КачествоSD
ЖанрыМультфильмы
Рейтинг
5.2 IMDb
- КХАктёр
Кайл
Харрисон Брейткопф
- АПАктриса
Ава
Престон
- СФАктёр
Сэмюэл
Фараси
- АСАктриса
Аалайя
Синелло
- ХКАктриса
Хелен
Кинг
- ДСАктёр
Джейкоб
Скиба
- НБАктриса
Ники
Бурк
- ЛКАктриса
Ли
Кэмерон
- РТАктёр
Роберт
Тинклер
- ЖЛАктриса
Жюли
Лемье
- ДДСценарист
Дэн
Данко
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Костричкин