Расти-механик. Погружение Расти|Большие хлопоты Расти (мультфильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Если нужно помочь друзьям, десятилетний Расти-механик и его лучшая подруга Руби изобретут выход из любого сложного положения. Из самых невероятных деталей они способны сконструировать невиданные машины и полезные устройства!



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