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Расти-механик. Погружение Расти|Большие хлопоты Расти

Расти-механик. Погружение Расти|Большие хлопоты Расти (мультфильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Rusty Rivets
Мультфильмы23 мин0+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Если нужно помочь друзьям, десятилетний Расти-механик и его лучшая подруга Руби изобретут выход из любого сложного положения. Из самых невероятных деталей они способны сконструировать невиданные машины и полезные устройства!

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Информация

Страна
Канада
Качество
SD
Жанры
Мультфильмы

Рейтинг

5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Расти-механик. Погружение Расти|Большие хлопоты Расти»

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