Рассказы старого моряка: Необитаемый остров
Актёры и съёмочная группа фильма «Рассказы старого моряка: Необитаемый остров»

Режиссёры

Лев Мильчин

Режиссёр

Актёры

Мария Виноградова

Актриса
Клара Румянова

Актриса
Василий Ливанов

Актёр
Виктор Файнлейб

Актёр

Сценаристы

Леонид Завальнюк

Сценарист

Художники

Владимир Морозов

Художник

Операторы

Михаил Друян

Оператор

Композиторы

Ян Френкель

Композитор