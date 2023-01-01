Рассказ служанки (фильм, 1989) смотреть онлайн

Сюжет

В Республике Гилеад царит полуфашистский режим. На каждом шагу военные патрули. Люди в офицерской форме - самые желанные гости в респектабельных домах и самые желанные клиенты во всех государственных и прочих заведениях. Жены людей в офицерской форме - самые чопорные дамы в обществе. У них у всех сплошные достоинства и только один досадный недостаток: они не рожают детей. Потому для вынашивания потомства насильно сгоняются со всей Республики женщины подходящего возраста, способные к деторождению. Они под постоянным надзором живут в специальном охраняемом помещении, пока проходят курс подготовки, после чего становятся любовницами людей в офицерской форме.



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