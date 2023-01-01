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Рассказ служанки (фильм, 1989) смотреть онлайн
Сюжет
В Республике Гилеад царит полуфашистский режим. На каждом шагу военные патрули. Люди в офицерской форме - самые желанные гости в респектабельных домах и самые желанные клиенты во всех государственных и прочих заведениях. Жены людей в офицерской форме - самые чопорные дамы в обществе. У них у всех сплошные достоинства и только один досадный недостаток: они не рожают детей. Потому для вынашивания потомства насильно сгоняются со всей Республики женщины подходящего возраста, способные к деторождению. Они под постоянным надзором живут в специальном охраняемом помещении, пока проходят курс подготовки, после чего становятся любовницами людей в офицерской форме.
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Информация
Рейтинг
- ФШРежиссёр
Фолькер
Шлёндорф
- Актриса
Наташа
Ричардсон
- Актриса
Фэй
Данауэй
- ЭКАктёр
Эйдан
Куинн
- Актриса
Элизабет
Макговерн
- ВТАктриса
Виктория
Теннант
- Актёр
Роберт
Дювалл
- ББАктриса
Бланш
Бейкер
- ТЛАктриса
Трейси
Линд
- ЗУАктриса
Зоя
Уилсон
- КДАктриса
Кэтрин
Доуби
- ГПСценарист
Гарольд
Пинтер
- МЭСценарист
Маргарет
Этвуд
- АГПродюсер
Алекс
Гартнер
- ВГПродюсер
Вольфганг
Глаттес
- ГМХудожник
Грегори
Мелтон
- КЭХудожница
Коллин
Этвуд
- ДПХудожница
Джен
Паскаль
- ИЛОператор
Игорь
Лютер
- РСКомпозитор
Рюити
Сакамото