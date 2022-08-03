Рапунцель: Запутанная история 3D (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Tangled
Мультфильм, Приключения96 мин12+
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О фильме
Юбилейная диснеевская экранизация известной сказки братьев Гримм "Рапунцель". Очаровательный разбойник Флинн мечтает о собственном замке. А томящаяся в замке прекрасная принцесса Рапунцель мечтает о свободе. Вместе они смогут исполнить свои мечты…
СтранаСША, Япония
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Мелодрама, Фэнтези
КачествоSD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.7 IMDb
- НГРежиссёр
Нэйтан
Грено
- БХРежиссёр
Байрон
Ховард
- Актриса
Мэнди
Мур
- Актёр
Закари
Ливай
- Актриса
Донна
Мерфи
- РПАктёр
Рон
Перлман
- МКАктёр
М.
К. Гейни
- Актёр
Джеффри
Тэмбор
- БГАктёр
Брэд
Гэррет
- ПФАктёр
Пол
Ф. Томпкинс
- РКАктёр
Ричард
Кил
- ДРАктриса
Делани
Роуз Стейн
- ДФСценарист
Дэн
Фогельман
- ЯГСценарист
Якоб
Гримм
- ВГСценарист
Вильгельм
Гримм
- РКПродюсер
Рой
Конли
- ГКПродюсер
Глен
Кин
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- ВДАктриса дубляжа
Виктория
Дайнеко
- Актёр дубляжа
Григорий
Антипенко
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бирин
- МКАктриса дубляжа
Мария
Кац
- АХАктёр дубляжа
Арман
Хачатрян
- ДКХудожник
Дэн
Купер
- ДГХудожник
Дэвид
Гетц
- ТММонтажёр
Тим
Мертенс
- АМКомпозитор
Алан
Менкен