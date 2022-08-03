Рапунцель: Запутанная история 3D (фильм, 2010) смотреть онлайн

Юбилейная диснеевская экранизация известной сказки братьев Гримм "Рапунцель". Очаровательный разбойник Флинн мечтает о собственном замке. А томящаяся в замке прекрасная принцесса Рапунцель мечтает о свободе. Вместе они смогут исполнить свои мечты…

