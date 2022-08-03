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Рапунцель: Запутанная история 3D

Рапунцель: Запутанная история 3D (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Tangled
Мультфильм, Приключения96 мин12+

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О фильме

Юбилейная диснеевская экранизация известной сказки братьев Гримм "Рапунцель". Очаровательный разбойник Флинн мечтает о собственном замке. А томящаяся в замке прекрасная принцесса Рапунцель мечтает о свободе. Вместе они смогут исполнить свои мечты…

Страна
США, Япония
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рапунцель: Запутанная история 3D»